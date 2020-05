Prognoza meteo pentru prima zi de vară Luni, saptamana debuteaza cu atmosfera instabila și valori sub media climatologica din aceasta perioada. Soarele rasare la ora 05:39. Norii vor predomina cerul. Pe parcursul zilei se vor inregistra scurte reprize de soare, dar vor cadea și precipitații sub forma de ploaie insoțite de descarcari electrice și intensificari ale vantului, pe arii extinse. La munte precipitațiile vor fi sub forma de lapovița și ninsoare. Soarele va apune la ora 21:12. Temperaturile minime se vor incadra intre 10 și 12 grade, iar cele maxime intre 13 și 15 grade. Marți, cerul va fi parțial noros, dar dimineața… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

