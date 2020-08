Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi foarte calda in urmatoarele patru saptamani, cu temperaturi mult mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada ... The post Cum va fi vremea in perioada urmatoare! ANM a publicat prognoza pe urmatoarele patru saptamani appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea se mai incalzește abia in luna august, cand scapam și de ploi. Iata prognoza ANM, pe saptamani Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza pe urmatoarele doua saptamani, 6 – 19 iulie. Un regim termic canicular, cu temperaturi maxime ce pot depasi chiar si 33 de grade Celsius, se va inregistra in Dobrogea, Muntenia si Oltenia. In restul regiunilor, vor exista alternante termice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza valabila pentru perioada 22 iunie - 5 iulie. Meteorologii anunta ca valorile diurne vor creste treptat de la 24...25 de grade in medie, in primele zile ale intervalului (in 22, 23 si 24 iunie), spre 30 de grade in medie, in zilele de 29 si 30…

- Nicio șansa sa avem parte de o vreme de vara calduroasa ca in anii precedenți. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Pana la sfarșitul lunii iunie se va ajunge la 30 de grade, cu multe instabilitați atmosferice. Din 2 iulie, vremea se va raci, iar noaptea se vor…

- Vara incepe sa-și faca simțita prezența. Potrivit prognozei pe doua saptamani publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie, vremea va fi calda in toata tara, cu maxime care vor atinge 30 de grade in Muntenia si Moldova. De la jumatatea acestei saptamani insa creste instabilitatea atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Va fi frig pana in 4 iunie, iar apoi se mai incalzește, insa temperaturi de vara autentica nu vor fi in urmatoarele 14 zile. La mare va ploua doar in primele zile ale lunii, insa…