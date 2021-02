Prognoza meteo pentru Moldova: ninsori, lapoviţă, ploaie şi depuneri de polei Meteorologii anunta ca, in nordul si centrul Moldovei si zona montana limitrofa, va ninge, incepand de vineri dupa-amiaza si pana duminica, fiind asteptate insa si lapovita, ploaie si depuneri de polei. In aceste zone, vremea se va raci, iar temperaturile maxime vor fi negative, relateaza News.ro. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica valabila de vineri, de la ora 16.00, pana duminica, la ora 10.00. "In intervalul mentionat, in nordul si centrul Moldovei, precum si in zona montana limitrofa va ninge, dar vor fi si perioade in care se vor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

