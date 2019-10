Prognoza meteo pentru miercuri, 30 octombrie. Vremea se răcește considerabil Vremea se racește considerabil pe parcursul zilei de miercuri. Temperaturile maxime scad cu 10-12 grade in toata țara, potrivit a1.ro. La munte va ninge și se va depune zapada. Cele mai scazute temperaturi se vor inregistra in zonele sudice, cu pana la 12 grade mai puțin in comparația cu ziua precedenta. Ploile vor cuprinde sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și local Dobrogea. Vantul va sufla slab in centrul țarii, slab pana la moderat in vest și moderat in sud și est. Vremea la munte Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre 7 și 12 grade in Transilvania și Maramureș,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

