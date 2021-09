Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor inregistra o creștere pana pe 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc. Dupa 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o noua racire, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pe patru saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru fiecare zona din țara. Potrivit estimarilor, in primele doua saptamani din septembrie vor alterna temperaturile ridicate cu cele mai scazute decat mediile normale in aceasta perioada. Meteorologii anunța ca va ploua in reprize in…

- Temperaturile vor fi ușor mai coborate decat cele normale saptamana aceasta, apoi, la inceputul lunii septembrie devin normale pentru inceptul toamnei, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a realizat prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, informeaza Mediafax. 16 - 23…

- Vreme caniculara in Romania și in mijlocul lunii august. Meteorolgii au emis, duminica, o avertizare de canicula si disconfort termic ridicat si anunta ca, pana miercuri seara, va fi cod galben in sud-vestul si sudul tarii. In ceea ce privește temperaturile diurne, acestea ajung la 38 de grade, iar…

- Cum va fi VREMEA in urmatoarele patru saptamani: Valori termice mai mari decat cele specifice perioadei Cum va fi VREMEA in urmatoarele patru saptamani: Valori termice mai mari decat cele specifice perioadei Prognoza meteo pentru luna august a fost facuta publica de catre Administrația Naționala de…

- Dupa furtunile violente care au devastat Romania, vremea se indreapta. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta ca de sambata, temperaturile incep sa creasca din nou, ir de duminica revine canicula.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo pentru 5 zile, în care putem observa o creștere a temperaturilor, specifica perioadelor caniculare. Valul de caldura se intensifica în special în…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani, valabile pana pe 26 iulie. Cum va fi vremea in intervalul 28 iunie – 26 iulie, potrivit prognozei meteo emise de ANM: Prognoza meteo pentru saptamana 28.06.2021 – 05.07.2021 Valorile termice vor fi…