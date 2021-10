Prognoza meteo pentru luna octombrie 2021 Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat, vineri, prognoza pe patru saptamani. Vremea se anunta schimbatoare in luna octombrie, cu temperaturi scazute, ceata, bruma, dar si zile insorite, desi temperaturile medii lunare vor fi mai mici cu 5 – 7 grade Celsius decat in septembrie. In saptamana 4 octombrie-11 octombrie, valorile termice se vor situa in general […] The post Prognoza meteo pentru luna octombrie 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

