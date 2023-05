Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza pentru perioada 29 mai-26 iunie, publicata de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile nordice, nord-estice și local in cele centrale, iar in rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice și sud-vestice, precum și in vestul Carpaților Meridionali și in zona Carpaților Occidentali, iar in rest…