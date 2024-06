Prognoza meteo pentru luna iulie. Temperaturi de foc, de până la 40 de grade Specialiștii ANM au emis prognoza meteo pentru luna iulie. Conform noilor predicții, miezul verii vine cu temperaturi extreme, de pana la 40 de grade, mult mai mari decat normalul pentru aceasta perioada. Care vor fi cele mai afectate zone. Canicula face ravagii in luna iulie Romanii nu scapa de calduri, dupa ce iunie a avut […] The post Prognoza meteo pentru luna iulie. Temperaturi de foc, de pana la 40 de grade appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

