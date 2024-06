Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca temperaturile vor fi peste media acestei perioade din an, iar regimul pluviometric se va menține in limite normale. Temperaturile vor continua sa inregistreze valori peste media acestei perioade și in luna iulie, avertizeaza meteorologii ANM. Iata cum va fi vremea in luna iulie, conform prognozei ANM: Saptamana […] The post Prognoza meteo pentru luna iulie. Risc de canicula și in urmatoarele patru saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .