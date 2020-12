Prognoza meteo pentru luna ianuarie. Cum va fi vremea în prima parte a anului 2021 Meteorologii anunța ca prognoza meteo pentru luna ianuarie 2021 indica temperaturi mai ridicate decat in mod obișnuit și precipitații normale. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au publicat in prima zi de Craciun buletinul cu estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru perioada 28 decembrie 2020 – 25 ianuarie 2021. In prima saptamana, 28 decembrie – 4 ianuarie, meteorologii prognozeaza ca valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile, cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in cele sud-estice. Regimul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

