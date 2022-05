Prognoza meteo pentru iunie. Cum va fi vremea în prima lună de vară Meteorologii anunța ca, incepand din prima saptamana a lunii iunie, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in intreaga țara. Saptamana 30.05.2022 – 06.06.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile sudice […] The post Prognoza meteo pentru iunie. Cum va fi vremea in prima luna de vara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

