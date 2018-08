Prognoza METEO pentru începutul de săptămână: Vreme călduroasă în aproape toată țara Vremea va fi in general frumoasa și calda in majoritatea regiunilor tarii. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Precipitatii s-ar putea inregistra seara si noaptea in partea de nord vest a teritoriului și in zona montana, dar pe suprafete restranse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 27 - 34 de grade, iar cele minime se vor incadra intre 18-22 de grade. Presiunea atmosferica va scadea ușor, scrie jurnalul.antena3.ro. Astazi 18 /34 soare Vremea va deveni calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

