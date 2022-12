Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sărbători Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre exemplu, pana in acest weekend, temperaturile s-au menținut ridicate. ANM mai anunța și ca in perioada 19-26 decembrie, termometrele vor intregistra, de asemenea, temperaturi destul de ridicate pentru iarna. In special in zonele montane vor fi cantitați de precipitații, dar și in restul regiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

