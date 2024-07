Prognoza meteo pentru Constanta, duminica, 14 iulie. Vezi ce te asteapta azi! Astazi, 14 iulie 2024, Constanta ne ofera o zi de vara aproape perfecta, cu un cer partial innorat si o temperatura de 31deg;C 87.8deg;F . Este o ocazie minunata de a va bucura de malul marii . Cu o umiditate de 49 , aerul va fi destul de confortabil, fara sa fie prea sufocant. De asemenea, vantul bland, cu o viteza de 10 km h, va aduce o usoara racorire, perfecta pentru o plimbare pe plaja sau pentru activitati recreative.Si vestea buna Nu sunt asteptate precipitatii, asa ca puteti lasa umbrele ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

