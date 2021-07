Conform prognozei meteo speciala pentru București, temperaturile maxime vor ajunge sambata și duminica la 38 de grade. Sambata dupa amiaza, meteorologii avertizeaza ca s-ar putea produce noi furtuni, potrivit prognozei speciale emise pentru Capitala. Sambata și duminica, vremea in București va fi caniculara, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați, iar disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat. Valorile maxime se vor situa in jurul a 38 de grade, iar cele minime vor fi de 20-22 de grade. Cerul va fi mai mult senin, dar in seara zilei de sambata…