Prognoza meteo pentru București: Vreme neobișnuit de caldă pentru luna ianuarie Meteorologii au emis o prognoza meteo speciala pentru Capitala, valabila pentru maine. Va fi neobișnuit de cald pentru luna ianuarie, avertizeaza ANM. La noapte cerul va fi variabil, vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura minima va fi de 2-4 grade. Maine, vremea va fi frumoasa și deosebit de calda pentru aceasta data, cu o temperatura maxima de 14-15 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla in general moderat, potrivit prognozei meteo. The post Prognoza meteo pentru București: Vreme neobișnuit de calda pentru luna ianuarie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

