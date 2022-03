Prognoză meteo pentru Bucureşti: Temperaturi în scădere Vineri, in București, cerul este senin dar temperatura este mai scazuta fața de ziua de joi. Temperatura va fi mai scazuta decat joi si se va situa in jurul valorii de 16 grade, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Vineri, cerul va fi mai mult senin, cu innorari in a doua parte a zilei, cand vor fi conditii pentru ploi slabe. Dupa-amiaza, vantul va avea intensificari de scurta durata, cu rafale de 55…60 km/h. Temperatura maxima, mai scazuta decat joi, se va situa in jurul valorii de 16 grade. The post Prognoza meteo pentru Bucuresti: Temperaturi in scadere appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

