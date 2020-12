Prognoza meteo pentru București în a doua zi de Crăciun. Urmează ploi și lapoviță în Capitală Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, incepand cu a doua zi de Craciun. Potrivit meteorologilor, incepand de sambata dimineața, incep ploile și duminica ar putea fi și lapovița. Potrivit ANM; incepand de sambata 26 decembrie, de la ora 10.00, vremea va fi inchisa in București și temporar va ploua in general moderat cantitativ. Se vor acumula in jur de 15…20 l/mp, iar pe parcursul nopții de sambata spre duminica (26/27 decembrie) și in primele ore ale zilei de duminica (27 decembrie) vor fi posibile și precipitații sub forma de lapovița. Vantul va sufla moderat, cu intensificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru urmatoarea saptamana aduce vești neplacute. Mai multe regiuni sunt vizate de ninsori, vant și ploi. Temporar, mai ales in cursul zilei, va ploua slab, local in Dobrogea, Muntenia si Moldova si cu totul izolat in rest. Meteorologii anunța ca va fi innorat in mai toata țara. La…

- Meteorologii anunța vreme mohorata cu ploi și temperaturi de 8 - 9 grade pentru București. Conform prognozei meteo speciale pentru Capitala, emisa joi, incepand din aceeași zi, de la ora 11:00 pana vineri dimineața, vremea se va menține inchisa și se va incalzi, relateaza Mediafax. Temporar…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni noaptea, o prognoza speciala pentru București. Meteorologii au avertizat ca marți dimineața va ninge in Capitala și se depune un strat consistent de zapada. Marți, in intervalul orar 04.00 – 10:00, vremea va fi inchisa. Temporar va ninge si se va…

- Ultima zi a lunii noiembrie, cea in care romanii il sarbatoresc pe Sfantul Andrei, a adus și prima ninsoare din București și sudul țarii. Meteorologii au anunțat ca in noaptea Sfantului Andrei, in Capitala, vremea va fi inchisa și rece. La sfarșitul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei…

- PROGNOZA SPECIALA PENTRU INTERVALUL 30.10.2020 ORA 13:00 - 01.11.2020 ORA 16:00 ZONA BUCUREȘTI VINERI 30.10.2020 ORA 13:00 - 31.10.2020 ORA 08:00Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros si trecator va ploua, in general slab. Vantul va sufla slab șimoderat. Temperatura maxima…

- Meteorologii anunta ca vremea va continua sa se incalzeasca, astfel incat valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei in cea mai mare parte a țarii. Sambata, 3 octombrie, cerul va fi variabil și doar spre sfarșitul intervalului, in extremitatea de vest și nord-vest…

- Meteorologii anunța ca, vineri, 2 octombrie, vom avea parte de o vreme in incalzire fața de ziua precedenta. In București temperatura maxima va fi de 25 de grade.In țara, vremea se va incalzi. Cerul va fi variabil, cu innoraritemporare in regiunile vestice, nordice și centrale, unde pe parcursul zilei…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In vestul, nord-vestul, centrul țarii, precum și in zona de munte, cerul va fi noros, va ploua și se vor acumula cantitați de apa insemnate ce vor depași pe arii restranse 25...35 l/mp. In restul teritoriului, innorarile vor fi temporare, iar ploile, slabe cantitativ, se…