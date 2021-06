Prognoza meteo pentru București: Cât de cald va fi săptămâna viitoare în Capitală Temperaturile vor ajunge la 36 de grade saptamana viitoare in București, conform meteorologilor. Seara sunt așteptate ploi și vijelii. Vremea va deveni caniculara saptamana viitoare, cu temperaturi de pana la 36 de grade, dar pe timpul dupa-amiezelor și serilor sunt așteptate ploi și vijelii. Astazi vremea va fi calduroasa, iar dupa orele amiezii indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza și seara cand vor fi perioade cu averse, descarcari electrice și posibil vijelie și grindina. In intervale scurte de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

