Prognoza meteo pentru acesta vara: temperaturi caniculare si deficit de precipitatii

Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de...

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, ...

- Temperaturi caniculare și ploi torențiale, așa va fi vremea de miercuri pana vineri. Prognoza meteo anunța și o schimbare brusca de vreme in week-end, o racire destul de accentuata in toata Romania.

- Prognoza meteo 19 iunie. Am scapat de ploi, dar ne așteapta temperaturi foarte mari, chiar caniculare! Instabilitatea atmosferica se diminueaza, iar aversele de ploaie urmeaza sa se restranga spre jumatatea vestica a țarii. Cantitațile de apa vor fi nesemnificative de aceasta data, doar la munte cu…

- Weekendul vine cu vreme destul de calda in cea mai mare parte a țarii, dar gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat. La munte, in special in jumatatea de nord a Carpaților Orientali și in zona Munților Apuseni, precum și in Maramureș, nordul Moldovei, Transilvania și Crișana, mai ales…

- Temperaturile vor fi mai ridicate in aceasta saptamana decat in mod normal pentru aceasta perioada a anului, de pana la 29 de grade Celsius pe timpul zilei, arata prognoza ANM pentru urmatoarele doua saptamani, potrivit...

- Bucuresti, 30 mar /Agerpres/ - Ziua de Florii va aduce o vreme mohorata si ploi pe arii extinse in toate regiunile, iar temperaturile maxime vor scadea, in general, cu 10-12 grade fata de valorile termice...