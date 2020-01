Prognoza meteo pentru 5 ianuarie 2020. Scad temperaturile în toată țara Duminica, 5 ianuarie 2020, vremea se racește, iar temperaturile scad in toata țara, potrivit meteorologilor.Valorile maxime ale zilei nu vor depași 6 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar la munte, in nord-vestul și in centrul țarii va ninge slab. In a douya parte a zilei, la munte,, pe creste, vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 80-90 km/h, viscolind și spulberand zapada.In restul țarii vor fi semnalate precipitații mixte și izolat se va forma ceața.In București, temperatura maxima va fi de 3 grade Celsius. Cerul va fi noros și vor fi precipitații sub forma de ploaie, lapovița… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

