Prognoza meteo pentru 4-5 aprilie: Week-end cu vreme frumoasă în majoritatea regiunilor. Temperaturile urcă până la 18 grade Celsius Meteorologii anunta ca in prima zi de week-end vom avea parte de o vreme frumoasa in majoritatea regiunilor. In București temperatura maxima va fi de 16-17 grade Celsius.In prima zi din week-end, sambata, 4 aprilie 2020, maximele se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada a anului. Vremea va fi placuta in majoritatea regiunilor. In regiunile nord-vestice, cerul va fi variabil. In restul teritoriului, va avea innorari temporare.Cu totul izolat va ploua slab, iar la munte vor fi precipitații mixte. La altitudini mari, vantul va avea unele intensificari. In restul teritoriului, vantul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca astazi vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi in crestere in cea mai mare parte a tarii. Mercurul din termometre va urca pana la 21 de grade Celsius in Oltenia.Vremea va continua sa se incalzeasca și va deveni mult mai calda decat in mod…

- Meteorologii ne anunța ca miercuri, 18 martie 2020, vom avea parte de o incalzire a vremii. In București, cerul va fi variabil, iar temperatura maxima va urca pana la 14 grade Celsius.Miercuri, 18 martie 2020, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a…

- Meteorologii anunta ca vremea va deveni in general frumoasa, dar va fi rece pentru aceasta data, mai ales dimineața. In Bucuresti, vremea va fi frumoasa, dar rece dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 10 grade,…

- Meteorologii anunța ca sambata, 14 martie, vom avea parte de o racire a vremii. In București, temperatura maxima va urca pana la 16 grade Celsius.Sambata, 14 martie, vremea se va raci in toate regiunile, cu mențiunea ca in zonele sudice și sud-estice, valorile termice vor fi in continuare peste mediile…

- Meteorologii anunta ca vremea se schimba simtitor in ultima zi din prima saptamana a lunii martie. In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua, iar temperaturile se vor situa in jurul valorilor de 12-13 grade Celsius.Temperaturile maxime din ultima zi a primei saptamani de primavara…

- Meteorologii au anuntat ca ploile vor cuprinde toata tara, iar temperaturile vor mai scadea, dar se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada. Valorile termice vor fi in scadere fața de ziua precedenta in cea mai mare parte a țarii și se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta…

- Meteorologii anunta ca saptamana va incepe cu o vreme in general frumoasa si mult mai calda fata de aceasta perioada a anului. Temperaturile maxime se vor situa intre 7 si 15 grade Celsius.Pentru luni meteorologii anunta ca cerul va fi variabil, cu innorari in cursul noptii in vestul si nord-vestul…

- Meteorologii anunța ca in week-end vom avea parte de o incalzire ușoara a vremii, cu vant slab pana la moderat. In București, cerul va fi insorit, insa nu vor fi mai mult de 1 grad Celsius in termometre.Sambata, 8 februarie și duminica, 9 februarie, cerul se insenineaza treptat in toata țara, insa in…