Prognoza meteo pentru 3 decembrie 2019. Vremea se menține rece Marți, 3 decembrie 2019, vremea se menține rece, potrivit meteorologilor.Temperaturile vor fi scazute in toate regiunile țarii. Astfel, in zona Maramureșiului se vor inregistra 3 grade Celisus, in timp ce in Transilvania și in Crișana valorile maxime nu vor depași 4 grade Celisus.In Banat, temperaturile maxime vor ajunge la 5 grade, 6 grade se vor inregistra in Moldova și in Dobrogea, in timp ce in Oltenia și Muntenia valorile maxime se vor situa in jurul valoriii de 7 grade Celisus.In București, maxima zilei va fi de 5 grade Celisus și va ploua slab. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 noiembrie 2019, se anunța ploi in aproape toate regiunile țarii, potrivit meteorologilor.De asemenea, temperaturile cresc ușor. Astfel, in Moldova, valorile maxime vor fi de 11 grade Celsius, in timp ce in Maramureș, Transilvania și Oltenia, temperaturile se vor situa intre 13 și 14 grade Celisus.In…

- Miercuri, 27 noiembrie 2019, vremea continua sa fie mohorata, insa temperaturile sunt in creștere, potrivit meteorologilor.Vremea incepe sa se incalzeasca in aproape toate regiunile țarii. Astfel, in Dobrogea, valorile maxime vor atinge 10 grade Celisus, in Oltenia vor fi 11 grade, iar in Moldova 9…

- Potrivit meteorologilor, marți, 26 noiembrie 2019, temperaturile incep sa creasca ușor. Insa vor mai fi semnalate ploi. Marți, vremea se mai incalzește in aproape toate regiunile țarii. Astfel, valorile maxime vor atinge 7 grade celsius in Moldova, 11 in Dobrogea, 12 in Muntenia și 13 in Oltenia. De…

- Miercuri, 20 noiembrie 2019, temperaturile scad și va ploua in aproape toata țara. Potrivit meteorologilor, aversele apar in toata țara, excepție facand Dobrogea și Maramureș. Temperaturile maxime nu vor depași 19 grade Celisus. Astfel, in Moldova, valorile maxime vor fi de 14 grade, in Maramureș de…

- Vin vești bune de la meteorologi. Vremea se menține relativ calduroasa și in acest weekend, atunci cand romanii sunt așteptați la urne, la primul tur al alegerilor prezidențiale. Daca astazi sunt așteptate ploi pentru majoritatea regiunilor, sambata vremea ploioasa se va menține doar in Banat…

- Inceput de noiembrie cu vreme de VARA. Temperaturile vor urca pana spre 25 de grade! Dupa frigul patrunzator din ultimele zile, vremea se schimba radical, iar temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 24 de grade. Meteorologii de la ANM au emis estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor…

- Potrivit meteorologilor, vremea se racește sambata in partea de nord a țarii. In sudul țarii, temperaturile maxime vor atinge chiar și 32 de grade Celsius. Sambata, vremea se racește in jumatatea de nord a țarii. valorile termice vor fi normale pentru aceasta perioada a anului. In restul țariii, vremea…

- Miercuri, 11 septembrie 2019, vremea ramane in continuare frumoasa, cu cer variabil și temperaturi maxime cuprinse intre 23 și 30 de grade. Potrivit meteorologilor, in Dobrogea, Oltenia, Muntenia, sudul Banatului si la munte vantul va sufla cu intensificari. In București, vremea va fi frumoasa, cu cer…