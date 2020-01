Prognoza meteo pentru 24 ianuarie 2020. Vreme caldă, de Ziua Unirii Vremea va fi in general frumoasa, cu cer variabil si valori maxime mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo in țaraVantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, iar trecator si pe litoral.Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 1 si 11 grade Celsius, iar cele minime intre -10 si 1 grad Celsius. Izolat vor fi conditii de ceata asociata cu depunere de chiciura.Prognoza meteo in BucureștiMeteorologii anunța vreme calda pentru astazi, termometrele indicand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

