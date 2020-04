Prognoza meteo pentru 24 aprilie. Vremea va fi frumoasă în toată țara Meteorologiianunța ca vineri vom avea parte de o vreme predominant frumoasa in toateregiunile țarii. In București cerul va fi variabil. Temperatura maxima inCapitala va fi de 20-21 grade Celsius.Vineri,24 aprilie, valorile termice vor continua sa urce, iar vremea se vaincalzi. Vantul va sulfa slab șimoderat, anunța stirilemeteo.ro.Cum vafi vremea in București vineri, 24 aprilieIn București, vremea se va menține predominant frumoasa, iarvalorile termice vor continua sa creasca. Cerul va fi variabil, mai multsenin in prima parte a zilei și pe parcursul nopții, iar vantul va suflaslab și moderat.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, vremea va fi predominant frumoasa și va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa amiaza in zona de munte, iar spre sfarsitul intervalului in nord-vest, dar numai izolat vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari in cursul…

- Si in Bucuresti se anunta vreme frumoasa, cu temperaturi maxime de 19 grade Celsius. Pentru sfarsitul saptamanii, meteorologii vin cu vesti chiar mai bune. Termometrele vor indica pana la 25 de grade Celsius. Vremea se va incalzi ușor,astazi, valorile termice urmnd sa se situeze in limite normale pentru…

- Meteorologiianunța ca joi vom avea parte de o vreme in general frumoasa, dar ușor mai recedecat in mod obișnuit la aceasta data. In București cerul va fi variabil.Temperatura maxima in Capitala va fi de 17-18 grade Celsius.Joi, 23aprilie, valorile termice se vor situa sub nivelul celor corespunzatoareacestei…

- Meteorologiianunța ca miercuri vom avea parte de o vreme rece pentru aceasta data dincalendar. In București cerul va fi variabil. Temperatura maxima in Capitala vafi de 17-18 grade Celsius.Miercuri,22 aprilie, valorile termice se vor situa sub nivelul celor corespunzatoareacestei perioade, iar dimineața…

- Meteorologiianunța ca marți vom avea parte de o vreme puțin mai rece pentru aceasta datadin calendar. In București cerul va fi variabil. Temperatura maxima in Capitalava fi de 16-17 grade Celsius.Marți,21 aprilie, valoriletermice vor fi in scadere ușoara fața de intervalul anterior in cea mai mareparte…

- Meteorologiianunța ca marți vom avea parte de o vreme frumoasa, cu unele intensificari alevantului. In București cerul va fi mai mult senin. Temperatura maxima inCapitala va fi de 17-18 grade Celsius.Marți, 7aprilie, valoriletermice vor fi in creștere ușoara fața de intervalul anterior in cea mai mareparte…

- Meteorologii anunța ca duminica vom avea parte de o racire a vremii, cu precipitații slabe. In București, cerul va fi variabil Temperatura maxima in Capitala va fi de 7 grade Celsius.Duminica, 15 martie vremea va fi rece, cu precadere in cursul nopții, cand se vor inregistra temperaturi negative in…

- Vremea se racește considerabil, joi, in București. Dupa cateva zile de temperaturi de primavara, de aproape 20 de grade, joi maximele vor ajunge la cel mult 10 grade Celsius. Vremea se va raci in Bucuresti pe parcursul zilei de joi, iar temperatura maxima va cobori spre 10 - 12 grade, de la 18 - 20…