Prognoza meteo pentru 23 mai. Vremea se menține rece și va mai ploua în unele regiuni Meteorologii anunța ca sambata vom avea parte de o vreme rece pentru aceasta perioada a anului, cu ploi in unele regiuni. In București temperaturile vor crește ușor fața de ziua precedenta. Temperatura maxima in Capitala va fi de 21 de grade Celsius.Sambata,23 mai 2020, vremea menține rece pentruultima decada a lunii mai in majoritatea regiunilor, deși valorile termicediurne vor fi in ușoara creștere fața de ziua precedenta, noteazastirimeteo.ro.Cum va fi vremea in București, sambata, 23 maiIn București, valorile termice diurne vor fi in creștere fața deziua precedenta, insa vremea se va menține… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

