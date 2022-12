Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA, 28 noiembrie-4 decembrie: Ce temperaturi vom avea de Ziua Naționala. Prognoza meteo pe zile și localitați Saptamana viitoare in localitațile din județ temperaturile maxime nu vor depași 6 – 7 grade Celsius. Sunt anunțate și cateva ploi și ninsori. Joi, 1 Decembrie, la Alba Iulia sunt…

- VREMEA in Alba pana duminica: mai frig și o zi cu ploaie sau ninsoare. Prognoza meteo de weekend, 25-27 noiembrie Vremea se racește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Sunt anunțate maxime de cel mult 4 grade Celsius și minime negative. De asemenea, vineri este posibil sa ploua in zonele joase…

- VREMEA la final de toamna și in iarna 2022-2023: Prognoza meteo pe patru saptamani și estimari pentru sezonul rece Vremea va continua sa fie mai calda decat de obicei și saptamana viitoare, apoi maximele nu vor mai depași 15 grade Celsius. Temperaturile se stabilizeaza la valori normale pentru aceasta…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Condiții de ceața, maxime de 18 grade. Prognoza meteo de weekend, 28-30 octombrie Se mai racorește in urmatoarele zile, insa temperaturile raman ridicate pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 18 grade Celsius…

- VREMEA in ALBA, 24-30 octombrie: zile insorite, cu maxime de pana la 21 de grade. Prognoza meteo in localitați din județ Va fi o saptamana cu vreme calda in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 21 de grade Celsius, in primele zile. Apoi temperaturile mai scad cu cateva grade. Minimele vor varia…

- Cum va fi VREMEA pana in 23 octombrie 2022, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 23 octombrie 2022, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani In intervalul 11 – 23 octombrie 2022, vremea…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de 20-21 de grade. Prognoza meteo de weekend, 7-9 octombrie Vremea se incalzește in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 20-21 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, vineri și sambata. Se mai insenineaza, duminica. La munte,…

- VREMEA in ALBA, 26 septembrie – 2 octombrie: maxime pana la 23 de grade și ploi. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește saptamana viitoare in județul Alba. Temperaturile urca pana la valori de 22-29 de grade Celsius. Sunt anunțate insa unele zile cu ploi. Vor fi averse…