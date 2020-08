Prognoza meteo pentru 19 august 2020. Vremea se răceşte şi devine instabilă în cea mai mare parte a ţării Meteorologii anunta ca vremea se va raci in majoritatea regiunilor din tara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 24 și 34 de grade Celsius, iar cele minime intre 12 și 21 de grade Celsius.Miercuri, 19 august 2020, in vestul, sud-vestul, nordul, centrul țarii și in zona de munte, vremea se va raci fața de ziua precedenta, iar instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari temporar accentuate și pe arii extinse averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului, ce pot lua și aspect de vijelie. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitațile de apa vor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

