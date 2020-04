Prognoza meteo pentru 19 aprilie: Plouă în toată țara Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in toata țara. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +12... +15 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +13 și +16 grade, iar in sud se vor atesta +14... +17 grade. Astazi, in capitala, vremea va fi racoroasa și instabila. Termometrele vor indica +15 grade. In urmatoarele zile, vreme Citeste articolul mai departe pe noi.md…

