Prognoza meteo pentru 18 iunie. Ploi torenţiale în majoritatea regiunilor Meteorologii anunta ca joi vremea va continua sa fie instabila, iar in mare parte a tarii se vor inregistra ploi. In Capitala, temperatura maxima va fi in jur de 24 de grade Celsius, iar in cursul zilei se vor semnala averse si descarcari electrice.Joi, 18 iunie, instabilitatea atmosferica se va menține temporar accentuata și se va manifesta prin innorari, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și pe arii restranse grindina și vijelii, transmite stirimeteo. Cantitațile de apa inregistrate in intervale scurte de timp… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

