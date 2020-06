Prognoza meteo pentru 18 iunie: Ploi cu descărcări electrice Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in toata țara. Vintul va sufla din direcția sud-est, iar presiunea atmosferica va fi scazuta. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +24... +27 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +25 și +28 grade, iar in sud se vor atesta +26... +29 grade. Astazi, in capitala, vremea va fi stabila. Termom Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

