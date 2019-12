Prognoza meteo pentru 16 decembrie 2019. Vreme caldă și frumoasă, cu temperaturi maxime de 16 grade Celsius Vremea va fi in general calda și frumoasa, iar temperaturile maxime vor fi mult mai ridicate decat valorile normale acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo in țaraCerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 9 si 16 grade Celsius.Temperaturile minime vor fi de -6 grade Celsius (in depresiunile intramontane) si 8-9 grade Celsius (in Dealurile de Vest).Dimineata si noaptea, izolat va fi ceata, informeaza Antena 3.Prognoza meteo in BucureștiȘi in Capitala vremea va fi frumoasa și calda,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

