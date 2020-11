Prognoza meteo pentru 12 noiembrie: Soarele se ivește de după nori Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila, dar racoroasa. Vintul va sufla din direcția sud-est, iar presiunea atmosferica va fi inalta. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +6... +9 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +7 și +10 grade, iar in sud se vor atesta +8... +11 grade. Astazi, in capitala, vremea va fi stabila. Termometrele vor indica +9 gr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

