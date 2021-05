Prognoza meteo pentru 12 mai: Vin ploile Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda in nordul țaii pe cind in centru și sud ar putea cadea precipitații, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +13..+16 °C ziua, in centru minimele vor fi de +14..+17 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +15..+18°C ziua. Presiunea atmosferica va fi normala. Vintul va sufla din su Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Stiri pe aceeasi tema

