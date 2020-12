Prognoza meteo pentru 1 decembrie: Lapoviță și vreme rece Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila și rece. Sint posibile ninsori slabe in centrul și sudul țarii. Vintul va sufla din direcția nord, iar presiunea atmosferica va fi ridicata. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica 0... +3 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +1 și +4 grade, iar in sud se vor atesta +2... +5 grade. Astazi, in capitala, vreme Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila și rece. In nordul țarii sint posibile precipitații slabe sub forma de ninsoare. Vintul va sufla din direcția nord-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica 0... +3 grade. In centrul republicii,…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila. Vintul va sufla din direcția sud-est, iar presiunea atmosferica va fi ridicata. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +5... +8 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +6 și +9 grade, iar in sud se vor atesta +7...…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila și rece. In nordul și centrul țarii sint posibile precipitații slabe sub forma de ninsoare. Vintul va sufla din direcția sud, iar presiunea atmosferica va fi ridicata. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +4... +7 grade. In centrul republicii,…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in centrul și sudul țarii. Vintul va sufla din direcția sud-est, iar presiunea atmosferica va fi inalta. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +5... +8 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +6…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu ploi in nordul și centrul țarii. Vintul va sufla din direcția nord-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +7... +10 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +8 și…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in nordul și centrul țarii. Vintul va sufla din direcția nord-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +10... +13 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila și calda. Vintul va sufla din direcția nord, iar presiunea atmosferica va fi ridicata. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +26.. +29 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +27 și +30 grade, iar in sud se vor atesta…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila, dar racoroasa. Vintul va sufla din direcția nord-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +23.. +26 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +24 și +27 grade, iar in sud…