Prognoza meteo pe weekend. Vremea va fi schimbătoare la Cluj! Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse 16 grade Celsius și 5 grade Celsius. Cerul va fi parțial senin.

Sâmbata, vremea se va mai încalzi puțin, valorile termice fiind cuprinse între 19 grade și 6 grade. De asemena, cerul va fi predominant senin. Duminica, temperaturile scad drastic, acestea având valori cuprinse între 13 grade și 5 grade. Totodata, cerul va fi temporar noros și se anunța ploi slabe. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de fluctuanta in acest sfarșit de saptamana la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse 16 grade Celsius și 5 grade Celsius. Cerul va fi parțial senin.Sambata, vremea se va mai incalzi puțin, valorile termice fiind cuprinse intre 19 grade…

- Duminica, 10 mai 2020, vremea va fi frumoasa in mara majoritate a teritoriului. Daca la munte vor fi averse, la campie temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade.Prognoza ANM arata ca de sambata incepe sa se incalzeasca, fiind asteptate maxime de 25 de grade. De asemenea, prognoza meteo de…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor fi destul de ridicate la inceputul saptamanii la Cluj, insa sunt prognozate și ploi.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 17 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi variabil.Vremea se mai incalzește marți, valorile termice fiind cuprinse…

- Vremea se racește saptamana viitoare in județul Alba. Luni vor fi maxime de 16 grade Celsius, insa acestea vor crește in fiecare zi, pana in weekend-ul viitor, cand sunt anunțate 21 de grade Celsius. Vor fi și cateva zile cu cer acoperit de nori, insa in general vremea va fi frumoasa. La munte, maximele…

- In județul Alba se vor inregistra la finalul acestei saptamani temperaturi maxime de 16 – 17 grade Celsius in zonele joase și de 8 – 9 grade Celsius la munte. Temperaturile minime vor fi negative in zona montana, unde se vor inregistra vineri -4 grade la Șugag și Arieșeni. Va prezentam prognoza meteo…

- Temperaturile sunt in scadere la finalul acestei saptamani, in județul Alba și sunt anunțate cateva ploi. Dupa maximele de 20-21 de grade de joi, vremea se mai racește, iar duminica vor fi doar 10 grade Celsius. Vineri, este posibil sa ploua, atat in zonele mai joase, cate și la munte. Minimele vor…

- Vremea se racește considerabil in urmatoarele doua zile și sunt anunțate ploi in zonele mai joase și ninsori la munte, in județul Alba. Duminica, se mai incalzește. Temperaturile maxime vor fi de 6-8 grade Celsius vineri și sambata și de 13 grade duminica. La munte, maximele vor fi negative. Va prezentam…

- Dupatemperaturi de primavara, care, pe alocuri, au depașit și 20 de grade, vremea intoarce foaia și aduce grade cu minus an termomentre, ploi și vant puternic, anunța ANM.Vremea se va raci incepand de astazi, iar cerul va avea innorari temporar accentuate. Vor fi precipitații ce vor avea și caracter…