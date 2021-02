Estimarile Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) arata ca la sfarșitul lunii februarie vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. In martie, temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale, potrivit estimarii ANM. Saptamana 22 februarie-1 martie In saptamana 22 februarie-1 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, la nivelul intregii țari, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in zonele montane. Marți, in zonele de deal și de munte, soarele va fi generos și se vor inregistra…