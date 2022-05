Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile trec de 20 de grade in majoritatea regiunilor țarii și doar izolat vor mai fi ploi de scurta durata, anunța, luni, meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, care au transmis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani.

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, luni, prognoza pe regiuni, pentru perioada 4 – 17 aprilie. Astfel, dupa perioade de frig, saptamana aceasta, vremea se incalzește, dar pentru perioade scurte. Banat La inceputul intervalului vremea va fi deosebit de rece,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 21 martie - 03 aprilie, vremea se va incalzi considerabil, cu valori termice mai mari decat normalul perioadei, care vor urca pana la 19-20 de grade in unele regiuni.

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pana spre finalul lunii martie, avertizeaza meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), care au transmis, marti, prognoza pe urmatoarele 4 saptamani. Progonoza meteo pentru saptamana 14 – 21 martie Valorile termice vor fi mai coborate…

- Regimul termic prognozat pentru perioada 14 – 27 martie va fi oscilant, dar va predomina in general o vreme rece in majoritatea regiunilor, in timp ce precipitatiile vor aparea atat in cursul acestei saptamani, cat si dupa date de 23 martie, in unele zone, conform Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 7-20 martie. Meteorologii precizeaza ca pana spre sfarsitul primei saptamani vremea se va raci si va deveni deosebit de rece pentru aceasta data, media maximelor termice coborand pana in jurul a 3 grade, iar a minimelor…

- Temperaturile continua sa fie mai ridicate decat in mod normal pentru perioada de calendar, insa se vor inmulti zilele cu precipitatii la nivelul intregii țari, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 21 februarie – 6 martie. In Transilvania, valorile termice diurne…

