Prognoza METEO pe patru săptămâni: 24 februarie – 21 februarie. Valuri de aer polar cu temperaturi de până la minus 15 grade C Prognoza METEO pe patru saptamani: 24 februarie – 21 februarie. Valuri de aer polar cu temperaturi de pana la minus 15 grade C ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, din 24 februarie pana 21 februarie 2022. Vremea va fi mai rece, iar in unele zile, din cauza unor valuri de aer polar, temperaturile ar putea atinge chiar si -10 sau chiar -15 grade Celsius. De asemenea, meteorologii au explicat ca si ninsorile urmeaza sa cada […] Citește Prognoza METEO pe patru saptamani: 24 februarie – 21 februarie. Valuri de aer polar cu temperaturi de pana la minus 15 grade C in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

