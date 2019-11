Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pe o luna. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea în fiecare regiune a țarii în intervalul 11 noiembrie - 9 decembrie 2019.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), au emis prognoza meteo pentru prima zi a lunii noiembrie și vin cu vești bune pentru romani. Vremea se amelioreaza treptat, in toata țara, incepand de astazi. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru 1 noiembrie. De azi, ploile se restrang…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 28 octombrie – 10 noiembrie, in fiecare regiune: BANAT Din data de 29 octombrie, vremea se va raci accentuat, astfel ca temperaturile vor deveni treptat apropiate de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea pana pe 13 octombrie, in fiecare regiune a țarii: BANAT In primele trei zile vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit la aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsa…

- Administrația Naționala de Meteorologie a revizuit, astazi, prognoza meteo pe o luna. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea, în fiecare regiune a țarii, pâna pe 7 octombrie 2019.

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 22 septembrie 2019, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani Pentru urmatoarele 2 saptamani (09-22 septembrie 2019), Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va menține calda pentru aceasta perioada,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme in regiuni din țara, in urmatoarele doua saptamani, pana in 15 septembrie. In Transilvania, dupa doua zile de vara la inceput de septembrie, urmeaza o racire cu cateva grade. Apoi se va incalzi, pentru trei zile, iar ulterior temperaturile…

- Meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis prognoza meteo pentru Dobrogea. Valorile diurne vor scadea, de la o medie in jurul a 31 de grade la inceputul intervalului, spre 28 de grade in data de 17 august. Ulterior, pana in data de 20 august, variatiile de la o zi la alta vor…