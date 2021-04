Prognoza meteo pe luna aprilie. Cum va fi vremea de Paște și 1 mai Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 12 aprilie – 10 mai 2021. In perioada minivacanței de Paște și de 1 Mai temperaturile medii vor fi ușor mai scazute decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. Saptamana 12 – 19 aprilie: Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, in toate regiunile, dar cu o abatere termica negativa mai accentuata in jumatatea vestica a tarii. Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea nordica a țarii, dar mai ales in regiunile centrale și de nord-vest, iar in rest va fi in general apropiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

