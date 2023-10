Prognoza meteo pe două săptănâni: Ploile vor pune stăpânire pe România Vremea va fi, in general, calda pe durata urmatoarelor doua saptamani. Din 4 octombrie, se va racori, dupa care urmeaza variații de temperatura, cu maxime de 26 de grade, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila in perioada 2 - 15 octombrie. BANAT In primele zile ale lunii octombrie vremea se va incalzi, iar cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in data de 4 octombrie, cand media maximelor termice va fi de 25...27 de grade, iar a minimelor se va stiua in jurul a 11 grade. Va urma un proces de racorire treptata pana la mijlocul intervalului de prognoza,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

