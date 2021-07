Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi, in general, calduroasa in urmatoarele doua saptamani, dar vor exista si perioade cu averse locale, in timp ce temperaturile maxime nu vor fi cobori sub 28 de grade in unele regiuni, releva prognoza de specialitate valabila pentru intervalul 12 – 25 iulie, publicata, luni, de Administratia…

- Canicula si temperaturile ridicate vor spori disconfortul termic in majoritatea regiunilor, dar vor exista si perioade de instabilitate atmosferica, cu averse si descarcari electrice, in special dupa data de 1 iulie, arata prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul 28 iunie - 11 iulie,…

- Vremea calda se mentine in Capitala, pana joi seara. Vor fi zile caniculare, dar cu perioade in care se vor manifesta si ploile insotite de descarcari electrice si posibil de vant si grindina, a informat, duminica, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea va deveni caniculara, cu maxime de pana la 38 de grade in unele zone ale țarii, se arata in prognoza pentru perioada 21 iunie-4 iulie, data luni publicitații de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat: Vremea va deveni caniculara in perioada 22 – 25 iunie, cand media valorilor…

- Vremea va deveni caniculara, cu maxime de pana la 38 de grade in unele zone ale țarii, se arata in prognoza pentru perioada 21 iunie-4 iulie, data luni publicitații de Administrația Naționala de Meteorologie. In zilele urmatoare temperaturile ajung si la 38 de grade Celsius și vor fi greu de suportat.…

- Vremea va fi oscilanta in decursul urmatoarelor doua saptamani (17 - 30 mai), interval in care fenomenele asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe arii extinse si local cu preponderenta in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures si la munte, arata prognoza de specialitate, publicata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta temperaturi ridicate in acest weekend. O masa de aer tropical va aduce valori ridicate in termometre, mai ales duminica, 2 mai, in ziua de Paste. Potrivit specialistilor, ne putem astepta la temperaturi chiar si de 30 de grade Celsius. ‌Romania, intre ploi…

- Meteorologii anunța ca din 28 aprilie temperaturile cresc și vor depași 24 de grade, pentru ca, dupa Paștele ortodox sa mai scada puțin, situandu-se in jurul valorii de 20 de grade. Sunt posibile ploi cu descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme in perioada…