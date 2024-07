Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, valabila in intervalul 8 iulie-5 august. Saptamana 08.07.2024 – 15.07.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales…

- ANM a emis, luni, prognoza meteo pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 1.07.2024 - 14.07.2024. Potrivit meteorologilor, vremea va aduce temperaturi in scadere in primele zile, urmand sa creasca treptat spre finalul intervalului. Se vor inregistra și episoade cu instabilitate atmosferica…

- Vremea din Romania in prima jumatate a lunii iulie: pentru primele zile se anunța o racire puternica, in medie de la 35 de grade Celsius la 13. Urmeaza o creștere treptata a temperaturilor. Meteorogii au emis prognoza pentru intervalul 1 – 14 iulie. Banat Media temperaturilor maxime va fi in scadere…

- VREMEA pana in 22 iulie. Perioadele cu temperaturi mari sau furtuni, la mijlocul verii 2024. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana in 22 iulie. Dupa valul de aer tropical din weekendul de Rusalii, temperaturile se vor stabiliza in jurul valorii de 30 de grade. Insa in continuare vremea va continua…

- Cum va fi VREMEA pana in 30 iunie 2024, in Transilvania și la munte: Canicula și temperaturi ce se vor apropia de 40 grade Celsius. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 30 iunie 2024, in Transilvania și la munte: Canicula și temperaturi ce se vor apropia…

- ANM a emis, luni, prognoza meteo pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani, 17 iunie-1 iulie. Vremea va continua sa fie caniculara in toate regiunile din țara, iar valorile se vor ridica pana la 38 de grade Celsius. Sunt anunțate și episoade de instabilitate atmosferica și temperaturi mai scazute.

- VREMEA pe patru saptamani. Cum incepe prima luna de vara 2024. Variații de temperatura și zile cu ploi. Prognoza meteo actualizata VREMEA in urmatoarele patru saptamani. Dupa cateva zile mai racoroase, in intervalul 13-17 mai, temperaturile vor crește pana la valori peste 20 de grade Celsius. Vor fi…

- VREMEA in Alba, in saptamana 6-12 mai. Doua zile calde, apoi mai frig, cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, in saptamana 6-12 mai. Temperaturile cresc in urmatoarele doua zile, pana la valori de 25-26 de grade Celsius. Apoi vremea se racește și sunt anunțate ploi și furtuni.…