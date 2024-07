Prognoza meteo pe două săptămâni: Canicula se întoarce în România. Când se așteaptă o răcorire semnificativă Dupa o ușoara scadere a temperaturilor, canicula se intoarce in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 22 iulie-4 august. Sunt așteptate temperaturi ridicate, dar și furtuni in majoritatea regiunilor.Prognoza meteo in BanatIn primele doua zile ale saptamanii vremea va fi calduroasa, pe arii restranse caniculara la campie, cu o medie a valorilor termice diurne de 33…34 de grade. Racirea estimata pentru intervalul 24 – 26 iulie va aduce temperaturi medii zilnice in jurul a 28 de grade. La finalul lunii iulie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

