PROGNOZA METEO PAŞTE : Vreme caldă, ploi torenţiale şi grindină în toată ţara! Prognoza meteo de Pasti. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data in majoritatea regiunilor, dar și in general instabila. Sunt asteptate ploi torentiale insotite de descarcari electrice si caderi de grindina. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data in majoritatea regiunilor, dar și in general instabila. Mai ales in cursul zilei, vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice și caderi de grindina, in regiunile nordice, centrale și estice, precum și in zonele de munte și izolat in rest. In intervale… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 aprilie a.c., vremea va fi deosebit de rece indeosebi in regiunile din vestul, centrul și nordul țarii, chiar daca valorile termice diurne vor fi ușor mai ridicate decat in ziua precedenta. Conform ANM, va fi variabil in sudul și sud-estul teritoriului, cu innorari mai ales ziua in restul…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 22 de grade. Dimineata, vor fi conditii de ceata si pe arii restranse in Transilvania, Moldova, Muntenia si in dealurile Olteniei, se va semnala bruma.In capitala, vremea se va mentine frumoasa si calda. Cerul va fi mai…

- Valorile termice vor fi in crestere in Romania la finalul saptamaii. Vremea va continua sa se incalzeasca, astfel incat va deveni deosebit de calda in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil in jumatatea nordica a tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Astazi in regiunile estice si sud-estice, iar la inceputul zilei si in centrul tarii, cerul va fi mai mult noros si temporar vor fi precipitatii slabe, sub forma de ploaie dar trecator, in special in Transilvania si Moldova, si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla moderat, temporar cu…

- Temperaturile maxime se vor incadra de la -3...-2 grade in nordul Moldovei, pana la 11...12 grade in Oltenia. Cerul va avea innorari in majoritatea regiunilor si va mai ninge, in general slab cantitativ, la munte - in special in Carpatii Meridionali, iar pe arii restranse in rest, cu o probabilitate…

- Vremea a fost calda. Cerul a fost temporar noros. Izolat, in cursul zilei si pe arii extinse seara si noaptea, a plouat. In zona inalta de munte a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 7,1 l/mp la Baia Mare. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari pe creste de pana la 76 km/h…

- Astazi, vremea va fi calda pentru aceasta perioada in sudul Moldovei, exceptand nordul, unde va fi apropiata de normalul termic al datei. Cerul va fi temporar noros. Trecator, in nord și la munte va ploua și vor fi condiții de polei. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe crestele…

- Vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse a plouat slab. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 1,9 l/mp la Cavnic. Vantul a suflat in general slab, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 72 km/h la statia meteo Iezer, spulberand zapada.…