- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit informarea de ploi pana miercuri, 19 aprilie. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele trei zile temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii. Se vor acumula cantitati de apa local de 15…20 l/mp si izolat de peste 30…40 l/mp, luni (17 aprilie) in…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica de le pranz.Ploile, mai ales sub forma de aversa, insotite pe alocuri de descarcari electrice vor fi in extindere dinspre sud in cea mai mare parte…

- Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica de le pranz. In Bucuresti temperaturile scad si se instaleaza instabilitatea atmosferica. "Ploile, mai ales sub forma de aversa, insotite pe alocuri de descarcari electrice vor…

- Romania se afla sub o avertizare meteorologica de vreme deosebit de rece, care se manifesta predominant cu ninsori și intensificari ale vantului, in perioada 4 – 8 aprilie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astazi, 5 aprilie, este in vigoare inclusiv un cod portocaliu de ninsori abundente,…

- Astazi valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, exceptand regiunile intracarpatice, unde vom gasi temperaturi ușor peste medie. Vom avea parte de precipitatii slabe in Oltenia, Muntenia, sudul Dobrogei si posibil si in Banat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre…

- Vine sau nu primavara la timp? Potrivit meteorologilor sunt așteptate temperaturi apropiate de cele specifice perioadei in cea mai mare parte a țarii. Maximele se vor incadra, in general, intre 3 si 13 grade, iar cele minime intre -8 grade in nordul Moldovei si 6 grade in sudul Banatului. La noapte…

- Eveniment 22,5 grade, Turnu Magurele / Record de temperatura pentru luna ianuarie ianuarie 20, 2023 13:45 Potrivit ANM, miercuri, 18 ianuarie 2023, s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura atinsa in aceasta luna la nivel național, in toata istoria masuratorilor meteorologice. Noul record de temperatura…

- Potrivit meteorologilor, anul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor din Romania, cu o temperatura medie anuala de 11,7 grade. Ieri a fost cea mai calda zi de ianuarie din istoria Romaniei. La Turnu Magurele s-au inregistrat 22,4 grade; precedentul record se inregistrase…