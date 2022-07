Prognoza meteo până la mijlocul lunii august. ANM anunță ce ne așteaptă în săptămânile viitoare Deja in multe zone din țara temperaturile au inceput sa creasca inca de marți, iar meteorologii au anunțat inca de zilele trecute ca de la mijlocul acestei saptamani se va face și mai cald. Vreți sa aflați cum vor fi temperaturile in saptamanile urmatoare? Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, marți, 19 iulie, estimari […] The post Prognoza meteo pana la mijlocul lunii august. ANM anunța ce ne așteapta in saptamanile viitoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

