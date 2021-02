Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 februarie 2021, vremea se va mai incalzi treptat fața de ziua precedenta. Pe parcursul noptilor si al diminetilor se va menține gerul, la inceput in vest, nord, nord-est si centru, apoi si in restul teritoriului.

- Prognoza meteo 8 ianuarie 2021. Vremea se va raci semnificativ in toata țara și va ninge in mai multe regiuni. Temperaturile maxime se vor incadra intre 0 si 8 grade Celsius, iar cele minime intre -7 si 2 grade Celsius, mai coborate in depresiunile din estul Transilvaniei.

- Prognoza meteo 28 decembrie 2020. Vremea se astazi se va incalzi semnificativ, devenind calda pentru aceasta data, dar va vor exista intensificari ale vantului in zona de munte, unde rafalele vor depași temporar 60…80 km/h.

- Iarna anului 2020 și, respectiv, inceputul de an 2021 vine cu temperaturi ridicate pentru perioada in care ne aflam. Daca in alți ani aveam media temperaturilor scazute, acum se pare ca va fi mai cald. ANM anunța iarna mai domoala Daca in alți ani aveam parte de ger, temperaturi sub zero grade și cantitați…

- Codul galben instalat ieri va fi prezent și astazi pana la ora 18.00, in nordul Munteniei și al Olteniei, precum și in sud-vestul Moldovei, cu precadere in zona Subcarpaților și la altitudini mai mici de 1700 metri vor predomina ploile.

- Astazi vremea ramane rece in cea mai mare parte a țarii, mai ales in sud, est și parțial in centru, unde ceața va fi mai persistenta, cu precadere in zonele mai joase de relief și se va asocial izolat cu chiciura, fulguieli sau chiar burnița.

- Prognoza meteo 29 noiembrie 2020. Se anunța o vreme mohorata și rece in majoritatea regiunilor din țara. Vantul va avea ușoare intensificari, iar lapovița și ninsoarea se vor semnala in zonele inalte.

- Inceputul de saptamana este unul cu temperaturi scazute și cu atenționari de cod galben in mai multe județe din țara. Astazi fenomenul preponderent, conform ANM, este ceața ți temperaturile scazute. Vremea in Romania la inceputul acestei saptamani este schimbatoare și plina de ceața și, posibil precipitații.…