Prognoza meteo până la începutul lui iulie. Estimări pentru următoarele patru săptămâni Vremea va ramane instabila pana la inceputul lunii iulie. Estimarile meteorologilor arata ca vremea va fi in unele zone mai rece decat normalul perioadei. Abia la sfarșitul lunii iunie temperaturile se vor apropia de cele normale. Inceputul lunii iulie va aduce vreme calda, fara precipitații. Saptamana 07.06.2021 – 14.06.2021 Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifce pentru acest interval, in cea mai mare parte a țarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile vestice, nord-vestice și local in cele sud-vestice și centrale, iar in rest se va situa in general in jurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

